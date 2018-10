(P) Anvelopele Continental all season au primit cel mai bun calificativ de la AutoBild

AllSeasonContact a fost evaluată cu calificativul „ideal” de către publicatia AutoBild, în cadrul testului efectuat pe 27 de modele de anvelope all season. Specialiştii au testat anvelope cu dimensiunea de 195/65 R 15, evaluând 16 criterii pe carosabilul înzăpezit, umed şi uscat. Vehiculul de test a fost un VW Golf 7. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pe scurt, echipa AutoBild a menţionat următoarele despre anvelopele Continental all season: „Caracteristici ideale de rulare pe zăpadă şi pe pista umedă, manevrabilitate dinamică în condiţii de umezeală cu comportament precis de ghidare, rezerve foarte de siguranţă la acvaplanare, kilometraj normal”. Redacţia a testat cele 27 de candidate, în primul rând în ceea ce priveşte distanţa de frânare pe carosabilul umed şi uscat, iar cele mai bune 10 modele din cadrul acestui test au fost incluse în cursa finală. Realizatorii testului au acordat calificativul cel mai înalt doar de două ori, iar una dintre anvelopele all season a obţinut calificativul „nerecomandat”, din cauza prestaţiei slabe pe carosabilul specific pe timp de iarnă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Anvelopele AllSeasonContact de la Continental se produc cu lăţimi între 165 şi 245 de milimetri, pentru jante cu diametrul între 14 şi 20 de ţoli şi indici de viteză până la 240 km/h. Ca anvelopa să poată fi utilizată inclusiv în anotimpul rece, aceasta are atât marcajul cu fulg de zăpadă/alpin, cât şi marcajul M+S. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea art ...