(P) De acum beneficiati de pana la 6 ani garantie pentru produsele incorporabile Whirlpool din promotie

Veste impresionanta, primita de Simona Halep de la WTA. Anuntul este oficial WTA a anunţat, luni, clasamentul de final de an, dupa ce s-a încheiat şi Turneul Elitelor de la Zhuhai, scrie România TV. Rezultatele de la Turneul Elitelor au elucidat si ultima necunoscuta din acest an: ocupanta locului 10 Simona Halep va Încheia anul pe primul loc, cu 6.92 ...

Ziua mondiala de constientizare a tsunami-urilor, celebrata astazi. Cine a stabilit Ziua mondială de conştientizare a tsunami-urilor este marcată anual la 5 noiembrie, începând din 2016, scrie Agerpres.ro. Adunarea Generală a ONU a hotărât, în decembrie 2015, ca data de 5 noiembrie să fie cunoscută drept Ziua mondială de conştientizare a tsunami-urilor, p ...

Opera Nationala Bucuresti prezinta premiera spectacolului "Spargatorul de nuci" Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 10 noiembrie, duminica, 11 noiembrie si miercuri, 14 noiembrie, incepand cu ora 18:30, premiera spectacolului de balet "Spargatorul de nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski, in coregrafia lui Oleg Danovski.

#Teleormanleaks: Saptamana aceasta vor fi publicate articolele din ancheta Rise Project Rise Project anunta ca va incepe sa publice, din aceasta saptamana, o serie de articole bazate pe mii de documente financiare, inregistrari, poze despre Tel Drum, dar si aspecte personale despre membrii si partenerii corporatiei. Generic grupate sub numele #Teleormanleaks.

Bursucu, separat de viitoarea soție: "Am zis, ce e cumine?" Cum i-a schimbat Andreea viața Bursucu are planuri de nuntă, dar nu locuiește în aceeași casă cu viitoarea lui soție, Andreea. Nici măcar în același oraș: el, București, ea, Constanța. Însă Bursucul face des naveta. Se cunosc de șase ani și au și un copil împreună. Co-prezentatorul tv de la Teo Show a explicat că fiecare are job-ul lui, în

Antonia platește scump ca sa-și țina bunicul la azil. Batranul este "coleg" cu Zina Dumitrescu Bunicul Antoniei a fost transferat la un azil din Ghermănești, iar pentru asta artista plătește lunar o sumă mare de bani. În același loc își duce veacul și Zina Dumitrescu, fosta mare creatoare de modă. În vârstă de 73 de ani, Mihai Constantinescu a suferit crunt din cauza problemelor de sănătate, însă nepoata lui celebră

Doliu in televiziune! George Buhnici a facut anunțul trist! Prezentatorul Pro TV: „Nu sunt in stare sa spun nimic" Lumea televiziunii este în Doliu, după ce jurnalista Elena Cristian s-a stins din viață. Familia, prietenii, dar și colegii își iau rămas bun, George Buhnici a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare, în doar câteva cuvinte. Prezentatorul Pro Tv se simte foarte trist și îi pare rău că Elena Cristian a plecat prea devreme

Catalin Cazacu, decizie grea! Și-a vandut casa! Ce a facut vedeta cu banii Cătălin Cazacu a fost nevoit să-și vândă casa în care a copilărit, la Brașov. Avea nevoie de bani, astfel că a renunțat la moștenire. „Braşov este un oraş drag mie din mai multe puncte de vedere şi nu doar pentru că este frumos, ci pentru că până la 7 ani am crescut acolo la bunicii

Kim Jong-Un ar putea efectua o vizita in Rusia Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, ar putea întreprinde o vizită în Rusia în cursul lunii noiembrie, a declarat Woo Yoon-Keun, ambasadorul Coreei de Sud la Moscova, citat de agenţia de ştiri Yonhap.