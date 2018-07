Pașapoartele, valabile 10 ani incepand de astazi

Paşapoartele simple electronice emise începând de vineri pentru persoanele adulte vor avea valabilitate 10 ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aminteşte că de vineri intră în vigoare modificările aduse Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, modificări iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi MAE ca instrument suplimentar în sprijinul cetăţenilor români The post Pașapoartele, valabile 10 ani începând de astăzi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.