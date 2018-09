Pablo Barragán, Juan P. Floristán și Andrei Ionița vor susține un concert la Ateneul Roman, pentru a marca Ziua Naționala a Spaniei

Un concert susținut de muzicienii Pablo Barragán (clarinet), Juan P. Floristán (pian) și Andrei Ioniță (violoncel) este programat pe 9 octombrie la Ateneul Român din București, pentru a marca Ziua Națională a Spaniei, sărbătorită pe 12 octombrie, scrie Mediafax.

În programul concertului care începe de la ora 19.00 sunt incluse compoziții de Tiberiu Olah ("Sonata pentru clarinet solo"), Gaspar Cassadó ("Suită pentru violoncel solo"), Belá Kovacs ("Omagiu lui de Falla pentru clarinet solo"), Manuel de Falla ("Fantasía Baetica pentru pian solo") și de Johannes Brahms ("Trio op. 114 pentru pian, violoncel și pian").

"Fiecare dintre acești muzicieni are deja o carieră spectaculoasă. Elementul cel mai important care îi unește acum într-o formație este viziunea comună asupra puterii expresive a muzicii, capacitatea artei sunetelor de a transforma și de a inspira. S-au întâlnit în diverse festivaluri de muzică de cameră («Encuentro de Santander» sau «Krzyzowa Music»), unde au putut experimenta pe viu această simbioză creativă și unde au legat o strânsă prietenie care îi ține în continuare alături", arată organizatorii manifestării.

Biletele pentru acest recital costă 40,35 de lei.

Pablo Barragán a studiat clarinetul la Conservatorul din Sevilla, cu maestrul Antonio Salguiero, iar apoi la Fundația Barenboim-Said, cu Matthias Glander. A început să concerteze alături de Orchestra Tinerilor din Andalucia sub bagheta lui Michael Thomas, cel care a format o tânără generație extraordinară de muzicieni spanioli. A fost distins cu numeroase trofee, printre acestea numărându-se premiul "Credit Suisse Jeunes Solistes" (2013), ARD Munich International Competition (2012), premiul I la concursul "Juventudes Musicales de España" (2011) și premiul european la Concursul Tinerilor Muzicieni. Pablo Barragán este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai talentați și mai interesanți muzicieni spanioli ai generației sale.

Juan Pérez Floristán este unul dintre cei mai importanți tineri pianiști spanioli. A câștigat premiul I și premiul publicului la Concursul de Pian din Santander "Paloma O’Shea" (2015), premiul I la Concursul "Steinway" de la Berlín (2015) și Medalia Orașului Sevilla. Cu un repertoriu de peste 30 de concerte, muzicianul a fost invitat de mari orchestre din întreaga lume, a colaborat cu mari dirijori, soliști și grupuri de muzică de cameră. Are și o bogată discografie.

Andrei Ioniță este considerat de publicația The Times drept "unul dintre cei mai captivanți violonceliști care s-au afirmat în ultimul deceniu" și a câștigat premiul întâi la Concursul Internațional "Ceaikovski" (2015), performanță ce i-a deschis larg drumul către afirmarea internațională la cel mai ambițios nivel. În 2016 a fost desemnat "BBC New Generation Artist" pentru perioada 2016-2018. A studiat la clasa prof. Ani-Marie Paladi la Școala de Muzică "Iosif Sava" din București, iar, în prezent, studiază sub îndrumarea profesorului Jens Peter Maintz la Universität der Künste, Berlin, Germania.