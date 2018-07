Pacientii sunt pusi pe drumuri pentru o stampila de care nu mai e nevoie de un an. Medicii de familie iau atitudine

Debirocratizarea promisa in sanatate si pe alocuri infaptuita functioneaza ... doar pe hartie. In realitate, rezistenta la schimbare dar si dorinta furnizorilor de servicii medicale de a fi siguri ca sunt acoperiti si nu sunt pusi sa scoata bani din buzunar in loc sa primeasca, asa cum li se intampla destul de des, a dus la suprabirocratizare.