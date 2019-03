Painea ingrasa? Vezi de ce nu e sanatos sa mananci cereale!

Ne-am obisnuit sa avem painea la indemana la fiecare masa si cand ne lipseste avem impresia ca nu ne saturam. Dupa unele pareri, este un bicei prost de care trebuie sa scapam fiindca painea ingrasa si nu este deloc sanatoasa.

Si nu e vorba doar de paine, ci de toate produsele care contin cereale – paste, mamaliga, produse de patiserie, covrigi, cereale pentru micul dejun, fie ca sunt facute din grau, ovaz, porumb, secara, orez sau alte cereale.

Cerealele integrale nu sunt sanatoase?

Cei mai multi nutritionisti iti vor spune ca, atat pentru slabit, cat si pentru sanatatea ta, trebuie sa consumi alimentele din toate categoriile, inclusiv produse din cereale, cu conditia sa fie vorba de cereale integrale.

Dar adeptii dietelor low-carb, cum sunt Arkins, Dukan, dieta paleolitica sau dieta ketogenica, iti vor spune ca toate cerealele sunt periculoase, indiferent ca sunt integrale sau rafinate.

Oamenii nu ar trebui sa manance cereale

Primii oameni, pe care azi ii numim Homo Habilis, au aparut acum 2,5 milioane de ani. Ei erau vanatori-culegatori, adica se hraneau cu legume, carne si ocazional cu fructe si nuci sau alune. Nu mancau cereale, nu mancau lactate si nici macar leguminoase (fasole, mazare), iar singurul „dulce” pe care il gaseau din cand in cand era mierea.

Cerealele au inceput sa fie consumate abia acum 10.000 de ani cand oamenii au descoperit ca boabele pot fi macinate si gatite, devenind astfel digerabile. Din pacate, asta nu inseamna ca erau si benefice pentru ca organismul uman nu stia sa proceseze cum trebuie cerealele.

Studiile arheologice si antropologice au aratat ca la trecerea pe o alimentatie cu multe cerealele, oamenii au devenit mai scunzi, mai bolnavi si traiau mai putin. Din pacate, nici oamenii de azi nu s-au adaptat la alimentatia bazata pe cereale. Din punct de vedere genetic suntem identici cu stramosii nostri de acum 40.000 de ani. Asa se explica de ce exista foarte multe persoane care sufera de intoleranta la gluten, o proteina din cereale. Acest tip de intoleranta alimentara este intalnit mai ales in Peninsula Scandinava, ultimul teritoriu european unde a ajuns consumul de cereale.

De ce nu sunt sanatoase cerealele

Sa vedem, concret, care sunt defectele cerealelor. Iata de ce nu ar trebui sa mananci paine:

• Painea contine gluten. Se estimeaza ca 80% din oameni au o intoleranta mai mica sau mai mare la gluten. Aceasta proteina din cereale are efect inflamator asupra intestinului si asupra organismului in general, afectand si sistemul imunitar. Se poate ajunge la boli autoimune – boli in care sistemul imunitar ataca propriile organe si tesuturi.

• Painea contine aglutinina, o substanta care irita intestinul, impiedica digestia corecta, impiedica absorbtia mineralelor si vitaminelor si favorizeaza, ca si glutenul, bolile autoimune.

• Painea contine substante asemanatoare opiului, care provoaca dependenta si te fac sa consumi cantitati tot mai mari de carbohidrati – iata de ce nu putem sa mancam fara paine. Se banuieste ca exista o legatura intre consumul de cereale si aparitia schizofreniei.

• Painea iti ridica glicemia si declanseaza productia de insulina, la fel ca zaharul. A manca 100 de grame de paine este acelasi lucru cu a manca 100 de grame de zahar. In timp, pancreasul este suprasolicitat si se poate ajunge la diabet de tipul II.

