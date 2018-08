Painea, uleiul, pestele s-au scumpit in luna iulie! Cu cat a crescut pretul alimentelor de baza

produse scumpe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri, transmite Agerpres. Desi preturile marfurilor alimentare au scazut in iulie fata de luna anterioara cu 0,80%, s-au inregistrat oscilatii pozitive de la luna la luna in cazul pretului la produsele de morarit si panificatie (+0,18%), unde produsele de franzelarie s-au scumpit cu 0,24%, painea cu 0,19%, produsele de franzelarie si specilitati, cu 0,17%, iar faina, cu 0,13%. Totodata, in marja cresterii de preturi ...