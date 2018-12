Palas da tonul la cadouri! O vacanta la Salzburg si alte 3.000 de premii se afla in tolba mosului

Palas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anul acesta, Craciunul este muzical, in ansamblul Palas! Aici dam tonul cadourilor, iar cele mai harnice ajutoare ale Mosului sunt rasplatite cu premii ritmate. Ai sansa sa petreci o vacanta in „Orasul Muzicii”, la Salzburg, si sa castigi peste 3.000 de alte surprize de sarbatoare. In luna decembrie, Mosul da tonul la cadouri in Palas Mall! Sesiunile de shopping din aceasta perioada te ajuta sa pui sub brad cele mai frumoase daruri pentru cei dragi, dar si sa castigi premii spectaculoase. Pana pe 24 decembrie 2018, daca ai facut cumparaturi in valoare de minimum 150 de lei din magazinele brandurilor din Palas Mall ai sansa sa primesti cadoul simpaticului batranel in avans. Vino cu bonurile fiscale l ...