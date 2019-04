Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului

Administrația Prezidențială s-a alăturat, încă din anul 2015, Campaniei „Light It Up Blue”, cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Și în acest an, în semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburări de spectru autist, Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru în această seară, începând cu ora 20:00.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului are menirea de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă zi de zi persoanele diagnosticate cu această boală, cu scopul de a elimina discriminarea și stigmatizarea, dar și de a contribui la integrarea în comunitate a tuturor celor afectați, inclusiv prin acces la servicii de sănătate și educație.