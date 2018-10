“Palma lui Dumnezeu” – un alt loc de basm din Romania noastra draga

Fundatura Ponorului 1

Desi are un nume cu o rezonanta neplacuta, Fundatura Ponorului este unul din cele mai frumoase meleaguri din Romania. Un cioban a numit acest loc „Palma lui Dumnezeu”. Iubitorii de drumetii in natura, deconectati de la tehnologia moderna si descatusati de orice fel de griji urbane vor gasi in acest loc o oaza de liniste si peisaje pitoresti desprinse din file de basm, de o frumusete greu de descris in cuvinte.

Fundatura Ponorului. Sarmisegetuza Regia Gradistea. Frumusetea acestei depresiuni este data de relieful divers, brazdat de munti si dealuri de diferite inaltimi, imbracate in paduri de brazi si foioase.

Fundatura Ponorului. Raul Ponor care strabate serpuitor lunca Ponoriciului si intra in munte, deschizand accesul in pesterile Sura Mare si Sura Mica, precum si turmele de oi si vaci care petrec aici pe timpul verii dau si mai multa splendoare.

Fundatura Ponorului. In Parcul National Gradistea se afla cateva rezervatii naturale impresionante, care merita vizitate: Cheile Crivadiei, Pestera Tecuci, Complexul carstic Ponoraci-Ciocolvina, Pestera Sura Mare sau Pestera Bolii. Pentru a ajunge in acest minunat loc, se merge pe soseaua Hateg – Petrosani. Dupa ce iesiti din localitatea Ponor, trebuie sa virati la stanga spre satul Federi. Din Federi se poate face o plimbare pe jos (sau cu bicicleta) spre Fundatura Ponorului, care dureaza circa 2 ore dus. Traseul nu este drept, ci se urca. Privelistea este impresionanta.

Fundatura Ponorului. Acest colt de rai se poate vizita doar vara si la inceput de toamna, cand soarele luceste in frunzele ruginii ale copacilor, deoarece in celelalte anotimpuri locul este destul de umed si mlastinos din cauza ploilor sau a zapezii care se topeste.

