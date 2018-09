Pamantul se clatina! Avertismentul cercetatorilor de la NASA

Terra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rotatia Terrei in jurul propriei axe este in prezent mai putin stabila din cauza unei 'suprasarcini laterale' ca urmare a dezghetului survenit la poli, potrivit unui studiu realizat de NASA si citat miercuri de EFE. Ca urmare a incalzirii globale, provocata in parte de actiunea umana, stratul de gheata din Groenlanda s-a subtiat, iar o masa echivalenta cu 7.500 de gigatone s-a desprins, afectand stabilitatea rotatiei Terrei, care acum 'se clatina'. Potrivit unui studiu realizat de Jet Propulsion Laboratory al NASA, deplasarea acestei mase este unul dintre factorii importanti care afecteaza stabilitatea rotatiei Terrei. 'O masa aflata la 45° fata de Polul Nord - cum este Groenlanda ...