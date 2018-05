Pan Am Airlines: zborul care a schimbat mii de vieti. Au pus 3.300 de orfani in cutii si au zburat cu ei peste ocean

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din 3 pana in 26 aprilie 1975, 3300 de nou-nascuti si copii au fost transportati din Saigon catre Statele Unite, Canada, Australia si Franta. Aceasta a fost una dintre cele mai mari operatiuni de salvare a copiilor din lume, organizata de compania aeriana – Pan Am. Zborul, ce a schimbat mii de vieti. In mijlocul razboiului din Vietnam voluntarii au adunat copiii din orfelinate intr-un avion Pan Am. Pe cei mici i-au asezat in cutii de carton pe care le-au putut prinde de scaune. Aceste cutii au devenit un simbol al unei vieti noi in deplina siguranta, ce urma sa devina realitate doar in cateva ore de zbor. Echipajele Pan Am, care au participat in acele zboruri isi aduc aminte, si acum cu ochii in lacrimi, de copiii, care ...