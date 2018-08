Pana unde ajunge manipularea? Scenariu incredibil pus la cale de liberali. Iata cum vor sa-l scoata vinovat pe Liviu Dragnea de declansarea pestei porcine

Ludovic Orban si Marius Bodea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un scenariu incredibil se coace in laboratoarele PNL. Conform unor surse credibile din PNL, liberalii au pus la cale un plan prin care sa-l scoata vinovat de declansarea pestei porcine africane in Romania, chiar pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Astfel, Marius Bodea a povestit aseara unor liberali, ca in perioada urmatoare, reprezentantii PNL vor arunca pe piata mai multe scenarii conform carora Liviu Dragnea este vinovatul principal pentru aducerea pestei porcine in Romania. Conform lui Bodea, Ludovic Orban a lucrat la acest plan impreuna cu mai multi consilieri de-ai sai, iar principala tema pe care vor marsa in perioada urmatoare va fi ca fiul lui Dragnea si-a vandut porcii exact ina ...