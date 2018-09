Panica in centrul Focsaniului: Acoperisul unui bloc a luat foc. Patru autospeciale intervin la fata locului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pompierii intervin cu patru autospeciale sa stinga un incendiu in desfasurare pe acoperisul unui imobil de pe Strada Teiului, din centrul municipiului Focsani, pana in prezent nefiind inregistrate victime, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea. "La fata locului se intervine cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o ambulanta SMURD si o descarcerare", arata sursa citata. Acoperisul arde pe o suprafata de 400 de metri patrati, iar pana in prezent autoritatile nu au raportat victime. Potrivit ISU Vrancea, persoanele care locuiau in bloc s-au autoevacuat. La aceasta ora, incendiul a fost localizat si se lucreaza de catre pompieri pe ...