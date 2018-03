Panica in Franta! Un jurnalist si sotia sa, impuscati in plina strada! Atacatorul este in libertate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile din Franta sunt in stare de alerta in urma unui incident care a avut loc vineri, 30 martie, in apropiere de Toulouse. Un jurnalist din Azerbaidjan si sotia sa au fost impuscati in timp ce se aflau pe o strada. Potrivit primelor informatii publicate de presa franceza, sotia jurnalistului a murit, iar jurnalistul a fost transportat la spital. Atacatorul este inca in liberate, fiind catutat de autoritati. UPDATE: Potrivit AFP, jurnalistul azer Rahim Namazov si sotia sa se aflau intr-o masina pe o strada din Colomiers, o suburbie a orasului Toulouse, cand asupra lor au fost trase sapte focuri de arma. Sotia jurnalistului a murit, fiind impuscata in cap, iar jurnalistul este in stare critica, dupa ce a fost impuscat i ...