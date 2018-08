PANICA la Miercurea Ciuc: Un urs se plimba liber pe strazi. A intrat in curtea unei si scoli si in mai multe gospodarii/ Autoritatile, in alerta

Unde a fost gasit pistolul furat de la jandarmerița batuta in timpul protestelor. A fost ingropat la marginea lacului Arma furată de la Ștefania, jandarmerița agresată la mitingul din Piaţa Victoriei de pe 10 august, a fost găsită în comuna Petrechioaia, din județul Ilfov. Arma a fost ascunsă într-o zonă izolată, la marginea lacului. A fost îngropată în dreptul unor copaci. Este vorba despre un pistol Carpați cu gloanţe, calibrul 7,65mm. Oamenii legii au găsit […] The post Unde a fost găsit pistolul furat de la jandarmerița bătută în timpul protestelor. A fost îngropat la marginea lacului appeared first on Cancan.ro.

Carmen Dan, audiata in Parlament Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiată marți în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților, condusă de Tudorel Căp ...

Mihai Neșu, marturii surprinzatoare la 7 ani de la accidentarea șocanta: "Traiesc cel mai bun moment al vieții mele" Timp de mai bine de șapte ani de când a rămas paralizat de la gât în jos, după ce s-a accidentat în timpul unui antrenament, Mihai Neșu a oferit lumii întregi numeroase lecții de viață. Recent, el a vorbit în cadrul unui interviu emoționant despre cum i s-a schimbat viața din acel moment fatidic, dar […]

Primaria Capitalei infiinteaza o retea de centre pentru screeningul cancerului de san si de col uterin Primăria Capitalei va înfiinţa o reţea metropolitană de centre dedicată diagnosticului şi tratamentului afecţiunilor onc ...

Tanar de 16 ani, inecat pe litoral! Elicopterul SMURD, intervenție de urgența! Un tânăr de doar 16 ani s-a înecat pe litoral, în stațiunea Olimp. Tânărul venise împreună cu mama sa la mare și s-a aventurat în marea agitată, moment în care a fost tras de curenți în larg.(CITEȘTE ȘI: NICOLAE GRIGORE, VICEPRIMARUL COMUNEI OLTENE BĂLTENI, A MURIT STRIVIT DE UN TUB DE CANALIZARE) Salvamarii au intervenit de […]

Carmen Dan si Raed Arafat participa la sedinta Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, pentru explicatii privind protestele din 10 august Ministrul de Interne, Carmen Dan şi şeful DSU, Raed Arafat, participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

TRAGEDIE pe Litoral: Un tanar de 18 ani s-a inecat in mare. Numarul victimelor care si-au pierdut viata in mare in aceasta vara a ajuns la 18 Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit marţi, înecat la Olimp, ridicând la 18 numărul victimelor care şi-au pierdut viaţa în mare în acest sezon estival. Tânărul a intrat să facă baie în ciuda faptului că steagul roşu a fost arborat pe mai multe plaje.

China acopera 90% din productia totala de minerale rare de la nivel global Producţia de minerale rare din 2017 a fost de aproximativ 143.000 de tone, puţin mai mare decât cea din 2016, arată datele centralizate de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Un judecator CSM acuza SCURGERI de informații referitoare la verificarile Inspecției Judiciare: Aceste situații trebuie sa fie atent analizate Judecătorul CSM Bogdan Mateescu atrage atenția asupra unor scurgeri de informații privind verificarea de către Inspecția Judiciară a unor magistrați, menționând că aceste situații ar trebui analizate atent, având în vedere că procurorii și judecătorii și-au exprimat îngrijoarerea. Reacția vine după ...