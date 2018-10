Panica la Roma! Video cu momentul in care scara rulanta de la metrouul din Roma cedeaza si oamenii sunt prinsi intre trepte - VIDEO

Metrou Roma Momentul in care scara rulanta de la metroul din Roma cedeaza si oamenii sunt prinsi intre trepte a fost surprins cu un telefon mobil. Oamenii se aflau pe scara rulanta care cobora cu o viteza foarte mare. Imaginile surprinse arata ca pe scara se aflau un numar foarte mare de persoane, iar viteza acesteia era foarte mare. Potrivit cotidianului Il Messaggero, douazeci de persoane au fost ranite dupa incidentul de la statia de metrou Piazza della Repubblica, din apropierea Stadionului Olimpic. Dintre cei 20 de raniti, 5 sunt in stare grava, fiind declansat codul rosu de interventie. Printre raniti se numara fani ai echipei TSKA Moscova, care se indreptau spre Stadionul Olimpic pentru meciul cu AS Roma, din Liga Campionilor. "Am auzit un zgomot cand a coborat, nu a mai fost timp pentru a ne salva.", a declarat un martor. Zeci de ambulante si doua echi ...