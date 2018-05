PANICA LA UN SPITAL DIN IASI! Peste o suta de ieseni au luat cu asalt unitatea medicala! Medicii le cer sa se gandeasca de doua ori inainte de a face acest lucru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Acest fast-food a bagat in spital peste 90 de ieseni • Tot mai multe persoane sosesc zilnic la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi dupa ce au mancat din acelasi loc • Cu toate acestea, multe persoane merg, in continuare, in necunostinta de cauza, la aceasta unitate de alimentatie publica • Chiar si ieri mai multi elevi de la scolile din apropiere au venit la acest fast-food, descoperind insa ca a fost inchis • Medicii ieseni trag un important semnal de alarma • Care sunt riscurile la care sunt supuse persoanele care au consumat produsele vandute la Agapa Tot mai multi pacienti care au mancat in aceasta perioada la fast-food-ul Agapa continua sa soseasca, zilnic, la Spit ...