Panica printre bugetari! Guvernul vrea sa dea afara 30% dintre ei

Ministrul Finantelor este chemat sa prezinte studiul executiei bugetare pe primele noua luni ale anului, iar situatia nu pare deloc roz. Romania are in prezent 1,2 milioane de bugetari, cu 20.000 in plus fata de luna decembrie a anului trecut. Guvernul ia in calcul sa trimita in somaj 30% dintre bugetari. Premierul Romaniei, Viorica Dancila a cerut o analiza a schemei de personal din ministere, iar o rectificare bugetara pe anul viitor bate la usa, asta daca tinem cont ca Liviu Dragnea si C.P Tariceanu se intalnesc cu Eugen Teodorovici pentru a discuta bugetul anului viitor. Ministrul Finantelor este chemat sa prezinte studiul executiei bugetare pe primele noua luni ale anului, iar situatia nu pare deloc roz. ...