Panoramic Residence 3 Galata – un ansamblu rezidential complex - FOTO, VIDEO

Panoramic Residence google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Concept urban dedicat noii generatii de tineri si familii, Panoramic Residence 3 poate fi o alegere fericita pentru cei care nu cauta doar un centru locativ ci isi doresc sa aiba parte de confort, liniste, comoditate, accesibilitate si nu in ultimul rand o viata activa si dinamica, o viata conectata la inima orasului. Dezvoltat in zona de vest a Iasului, mai exact zona Galata, complexul are o infrastructura completa cu strazi asfaltate, accesul este usor la mijloacele de transport in comun precum si la toate punctele de interes major ale Iasului. Este un proiect imobiliar echilibrat, compus din 3 tipuri de apartamente spatioase si luminoase cu 1, 2 sau 3 camere cu suprafete cuprinse in ...