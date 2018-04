Papa Francisc a binecuvantat o masina de curse electrica - VIDEO

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a binecuvantat un monopost electric care va participa la o cursa de Formula E. Ceremonia de binecuvantare a avut loc in cursul diminetii, chiar in fata resedintei in care locuieste papa Francisc, in prezenta unui grup de 50 de persoane. La sfarsitul anului 2017, papa a binecuvantat si un Lamborghini Huracan ce i-a fost oferit de firma italiana, care a fost vandut apoi in scopuri caritabile. Vezi si: Papa Francisc a propus stabilirea unei date fixe a Pastelui atat pentru ortodocsi cat si pentru catolici In anii trecuti Suveranul pontif a primit in dar si o motocicleta Harley Davidson. Sambata,14 aprilie, la Roma, se va organiza primul Mare Premiu de Formula E din istoria capitale ...