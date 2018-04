Papa Francisc a propus stabilirea unei date fixe a Pastelui atat pentru ortodocsi cat si pentru catolici

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a spus ca este posibil ca intr-o zi, catolicii, ortodocsii si protestantii sa poata sarbatori in acelasi timp Invierea. Papa Francisc a propus stabilirea unei date fixe a Pastelui, pentru ca aceasta sarbatoare sa poata fi celebrata impreuna cu Biserica Ortodoxa, a transmis sambata Radio Vatican, preluat de agentia DPA. Pastele este cea mai importanta data crestina, marcand invierea lui Iisus Hristos, dar data se modifica in fiecare an. Catolicii sarbatoresc Pastele in prima duminica dupa prima Luna Plina ce are loc dupa echinoctiul de primavara (21 martie). Pentru ortodocsi, care folosesc calendarul iulian, mai degraba decat pe cel gregorian, aceasta data cade adesea o saptamana mai tar ...