Papa Francisc a spalat picioarele unor detinuti: “Fiecare are sansa de a-si schimba viata”

Papa Francisc, aparator al cauzei persoanelor aflate in inchisori, a oficiat o slujba in Joia Mare, organizata intr-o inchisoare, in timpul careia suveranul pontif a spalat picioarele a 12 detinuti, dintre care doi musulmani, un ortodox si un budist. Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma. "Fiecare are sansa de a-si schimba viata si nu trebuie sa fie judecat", a subliniat papa, notand ca se considera el insusi "un pacatos", intr-o predica transmisa de Radio Vatican, scrie ...