Papa Francisc ar putea veni in Romania in 2019, confirma Biserica Catolica de la Bucuresti

Fostul premier şi lider al PSD, Adrian Năstase, are interdicţie de a alege şi de a fi ales, astfel că nu va participa la referendumul pentru revizuirea Constituţiei, dar dacă ar fi putut să meargă, acesta spune că ar fi votat „Da”. Citește mai departe...

Un raport adoptat de Comisia de Control SRI prezinta date controversate in legatura cu mandatele de interceptare, precum si propuneri despre ce masuri ar trebui luate, astfel incat pe viitor sa nu mai existe ceea ce autorii concluzioneaza ca sunt abuzuri.

Momente înfiorătoare la stația de metrou Bazilescu din Capitală! O femeie de aproximativ 30 de ani este captivă în aceste momente între garnitura unui tren și peron. Potrivit primelor informații, virtima este în stare de inconștiență, cu funcții vitale. Echipele medicale sosite de urgență la fața locului încearcă să o țină în viață. Scene traumatizante […]