Papa Francisc catre tineri, in Duminica Floriilor: Dragi tineri, aveti in voi darul de a striga!

Papa Francisc s-a alaturat tinerilor din lumea intreaga in campania impotriva armelor de foc. Acesta i-a indemnat pe protestatari sa nu renunte la efortul de a se face auziti. Suveranul Pontif i-a sfatuit sa nu le permita generatiilor mai in varsta sa le anestezieze idealismul. Vezi si: Papa Francisc, mesaj extrem: "Cei care merg la prostituate sunt criminali!" Papa Francisc: 'Exista multe moduri in care tinerii pot fi redusi la tacere, in care pot fi facuti invizibili. Multe moduri de a-i anestezia, de a-i face sa ramana tacuti, sa nu puna intrebari, sa nu se indoiasca. Exista multe moduri in care pot fi sedati, impiedicati sa se implice. Dragi tineri, aveti in voi darul de a st ...