Papa Francisc: "Diavolul este vinovat de diviziunea si scandalurile sexuale din interiorul Bisericii"

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diavolul este viu, este bine si munceste peste program pentru a submina Biserica Romano-Catolica, a spus Papa Francisc. De fapt, Papa este convins ca Satana este vinovat pentru criza abuzurilor sexuale si pentru divizarea din cadrul Bisericii si a cerut catolicilor din lume sa spuna o rugaciune speciala in fiecare zi a lunii octombrie pentru a incerca sa il invinga. Astfel, catolicii trebuie sa isi incheie rugaciunea cu o rugaciune catre arhanghelul Mihail, care este mentionat in Biblie ca lider al ingerilor impotriva lui Lucifer. „Sfinte Mihail arhanghleul, apara-ne in lupta, fii ajutorul nostru impotriva rautatii si curselor celui rau. Salveaza-ne de la osanda vesnica”. &rdq ...