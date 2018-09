Papa Francisc este impotriva unei deschideri totale fata de imigratie: O integrare masiva nu este posibila

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a facut apel la o abordare "prudenta" si "bine gandita" in problema migratiei, apreciind ca o deschidere totala este lipsita de ratiune. Migrantii pot fi primiti "in masura in care este posibil", a afirmat suveranul pontif marti seara tarziu, in avionul cu care se intorcea din turneul in tarile baltice, potrivit unei transcrieri facute publice miercuri de Vatican. La integrarea migrantilor trebuie luate in considerare problemele de "spatiu" si "forta de munca", dar o integrare "masiva" "nu este posibila", a notat papa Francisc. Pot fi deschise portile in fata migrantilor "in masura in care acestia pot fi integrati ...