Papa Francisc, ”foarte intristat de actele de violenta nebuneasca” la doua moschei in Noua Zeelanda

Papa Francisc s-a declarat astazi "foarte intristat" de "actele de violenta nebunesti" contra a doua moschei in Noua Zeelanda, exprimandu-si "solidaritatea" cu comunitatea musulmana din tara, relateaza AFP. Atac armat in Noua Zeelanda! Sunt zeci de morti! Unul dintre teroristi a transmis LIVE atacul "Papa Francisc este foarte intristat sa afle despre raniri si morti provocate de acte de violenta nebuneasca impotriva a doua moschei la Christchurch si ii asigura pe toti neozeelandezii, dar mai ales comunitatea musulmana, de solidaritatea sa in fata acestor atacuri", se arata intr-o telegrama semnata de catre numarul doi la Vatican, cardinalul Pietro ...