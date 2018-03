Papa Francisc, mesaj pentru tinerii din lumea intreaga: Strigați! Nu va lasați reduși la tacere!

Papa Francisc, care a marcat duminică la Vatican începutul Săptămânii Sfinte, ce se încheie de Paşti, i-a îndemnat pe tineri să nu renunţe la efortul de a se face auziţi şi să nu permită generaţiilor mai în vârstă să îi reducă la tăcere sau să le anestezieze idealismul, relatează Reuters.

Cuvintele suveranului pontif, rostite în ziua în care Biserica Catolică prăznuieşte sărbătoarea Floriilor, vin la o zi după ce sute de mii de tineri americani şi susţinătorii lor au manifestat în mai multe oraşe din Statele Unite cerând un control legal mai strict asupra armelor de foc după masacrul de luna trecută de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida, unde au fost ucişi 17 oameni.



Conducătorul în vârstă de 81 de ani al Bisericii Catolice, a ţinut o lungă şi solemnă slujbă în faţa celor câteva zeci de mii de credincioşi adunaţi în Piaţa Sfântul Petru de la Vatican, mulţi dintre aceştia fiind tineri veniţi să celebreze Ziua Mondială a Tineretului, ajunsă în acest an la cea de a XXXIII-a ediţie.



Purtând o ramură de palmier ţesută, numită "palmurello", Papa Francisc a condus procesiunea desfăşurată în faţa Bazilicii Sfântul Petru pentru a comemora intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim.



Cu referire la anumite pasaje din Biblie, suveranul pontif i-a îndemnat pe tinerii din mulţimea adunată în faţa sa să nu se lase manipulaţi. "Tentaţia de a-i reduce la tăcere pe tineri a existat dintotdeauna", a spus Papa.



"Există multe moduri în care tinerii pot fi reduşi la tăcere, în care pot fi făcuţi invizibili. Multe moduri de a-i anestezia, de a-i face să rămână tăcuţi, să nu pună întrebări, să nu se îndoiască. Există multe moduri în care pot fi sedaţi, împiedicaţi să se implice", a adăugat Papa.



"Dragi tineri, aveţi în voi darul de a striga", a spus mai suveranul pontif îndemnându-i pe aceştia să se comporte precum cei care l-au primit cu bucurie pe Mântuitor, cu ramuri de palmier şi de măslin, nu ca aceia care au cerut crucificarea acestuia, câteva zile mai târziu.



"De voi depinde să nu rămâneţi tăcuţi. Chiar dacă ceilalţi tac, dacă noi, cei mai în vârstă şi liderii, unii corupţi, tăcem, dacă toată lumea tace şi îşi pierde entuziasmul, vă întreb: "Veţi striga?", a întrebat Papa, moment în care tinerii din mulţime au răspuns: "Da!".



Chiar dacă nu a făcut nicio referire la demonstraţiile de sâmbătă din Statele Unite, suveranul pontif a condamnat cu alte ocazii fabricarea armelor de foc şi masacrele.



Duminica Floriilor este sărbătoarea care reprezintă începutul săptămânii în care vor fi marcate Patimile, Moartea şi Învierea lui Iisus Hristos.



În Joia Mare, Papa Francisc va oficia două slujbe, una dintre acestea la închisoarea Regina Coeli din Roma unde va spăla picioarele a 12 deţinuţi. Ritualul reconstituie momentul în care Iisus a spălat picioarelor celor 12 ucenici ai săi înainte de Cina cea de Taină pentru a demonstra că cel pe care îl considerau liderul lor este capabil de cel mai umil gest.



În Vinerea Mare, Suveranul Pontif va conduce procesiunea Via Crucis.



După slujba de sâmbătă noapte pentru sărbătorirea Învierii, Papa îi va binecuvânta duminică la prânz pe credincioşi în tradiţionala mesă Urbi et Orbi.