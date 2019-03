Papa Francisc va beatifica sapte episcopi martiri greco-catolici romani

Papa Francisc 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a autorizat astazi promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie, a sapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. Potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, Sfantul Parinte Francisc a primit in audienta sa pe seful Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor, Cardinalul Angelo Becciu. In timpul audierii, Pontiful Suprem a autorizat Congregatia sa promulge mai multe decrete printre care si cel privind ”martiriul slujitorilor lui Dumnezeu Valerio Traiano Frentiu, Vasile Aftenie, Giovanni Suciu, Tito Livio Chinezu, Giovanni Balan, Alessandro Rusu si Giulio Hossu, episcopi; ucisi in ura credintei in diverse locuri din Romania intre 1950 ...