Papa Franscisc vine in Romania: 'Vizita nu mai este o probabilitate, ramane doar de stabilit perioada exacta cand va avea loc și traseul'

În cursul zilei de ieri, Papa Francis i-a primit în audiență comună pe episcopii romano-catoligi și greco-catoloci din România și Republica Moldiva, iar cu această ocazie a rămas stabilită vizita Sfântului Părinte în România, urmând doar să fie stabilite data și traseul, potrivit ziare.com

"I-am aratat Sfantului Parinte imaginea cu Episcopii Martiri si pe cea cu Cardinalul Iuliu Hossu - (cei 7 Episcopi greco-catolici morti in faima de martiri sub regimul comunist, a caror Cauza de Beatificare este in curs, n.red.), la vederea carora, Sfantul Parinte a spus: 'da, imi aduc aminte, stiu bine despre ce este vorba' si a spus chiar mai mult: 'am discutat cu Prefectul Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor si Cauza merge inainte'.

Aceasta veste m-a bucurat foarte mult. A mai spus ca vor avea loc, pe anumite etape concrete, citirea si judecarea dosarelor Episcopilor nostri Martiri. Dupa acest moment, i-am oferit Sfantului Parinte o icoana a Maicii Domnului despre care a spus ca este foarte frumoasa, apoi i-am aratat cateva file din dosarul cu imagini care reflecta diferite aspecte ale vietii Eparhiei noastre de Cluj-Gherla", se arata in comunicatul Episcopiei de Cluj-Gherla.

PS Florentin Crihalmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, sustine ca s-au discutata aspecte legate de vizita Papei Francisc in Romania, devenind o certitudine.

"Între temele generale abordate s-au mai abordat teme ecumenice, tema migrației, a diasporei românești în Italia și în alte țări, s-au mai abordat probleme evident legate de vizita Sfântului Părinte în România și ne-am bucurat, pentru că vizita nu mai este o probabilitate, este o certitudine și rămâne doar de stabilit perioada exactă când va avea loc și traseul pe care îl va face Sfântul Părinte cu această ocazie. Ne-am bucurat pentru această veste bună, așa cum ne-am bucurat și pentru vestea bună despre stadiul avansat al procesului de beatificare a Episcopilor noștri, cu speranța de a putea pune împreună aceste două mari evenimente ale Bisericii noastre Catolice din România. S-a abordat și problema tinerilor, a Sinodului despre tineri care abia s-a încheiat la Roma. Au fost abordate și probleme practice, legate de organizare, învățământ, în funcție de aspectele pe care le ridicau Episcopii care au fost de față", potrivit comunicatului de presă