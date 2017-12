Papadia – beneficii si utilizari nebanuite

Papadia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gustul amarui al frunzelor de papadie se datoreaza continutului de fitonutrienti al acestei plante. Printre altele, papadia este benefica pentru ficat, facilitand eliminarea toxinelor. Papadia (Taraxacum officinale) este o planta raspandita in emisfera nordica, in special in Europa si America de Nord. Cultivata timp de secole, aceasta este deseori inclusa in salate si prezinta un gust mai amar decat rucola si andiva belgiana. Cele mai cunoscute trasaturi ale papadiei sunt frunzele sale crestate, rigide si aspre si florile sale circulare galbene. Floarea de papadie are seminte albe asemanatoare pufului, care sunt raspandite de vant pe pamantul din apropiere. Din acest motiv, papadiile acopera suprafete mari ...