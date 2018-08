Paradoxul lui Coco Chanel: „Cu cat barbatul e mai prost si mai ratat, cu atat…”

Coco Chanel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legendara creatoare de moda din Franta a devenit unul din simbolurile lumii modei. Ea si-a pus semnatura pe numeroase creatii, a creat un stil propriu, inconfundabil si irepetabil, popular pana in zilele noastre. In plus fata de aceste elemente binecunoscute, Coco Chanel avea o viziune proprie si originala asupra vietii. Iata cateva din frazele sale nemuritoare, potrivit femeide10.ro: * Mainile reprezinta cartea de vizita a femeii. Gatul – este buletinul, iar sanii – pasaportul! * Atentie! Nu vi se va da o a doua sansa pentru a produce o „prima impresie”! * Varsta nu este cel mai important lucru pentru o femeie: poti fi superba, la 20 de ani, fermecatoare – la 40 , dar poti r ...