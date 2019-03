Paramount Television lucreaza la o continuare a serialului Totul despre sex

Compania americană Paramount Television a obținut drepturile de ecranizare pentru volumul "Is There Still Sex in the City?", o continuarea a serialului de televiziune de succes "Totul despre sex", relatează variety.com.

Volumul va fi lansat pe 6 august, prin intermediul editurii Grove Press, și este semnat de Candace Bushnell, care a scris și romanul pe care s-a bazat serialul "Sex and the City/ Totul despre sex" ptrivit mediafax. "Is There Still Sex in the City?" va avea ca subiect relațiile amoroase și de prietenie, dar și sexul pentru femeile de peste 50 de ani din New York. Acțiunea va avea loc în Upper East Side din Manhattan și în enclava rurală The Village. Cartea se va concentra asupra presiunilor de a-și menține tinerețea și de a avea o viață personală perfectă la care sunt supuse femeile de vârstă mijlocie. Bushnell va scrie scenariul pentru episodul pilot al serialului și va fi producătorul executiv al proiectului. Ea va lucra alături de producătoarele Liza Chasin, de la compania 3dot Productions, și Robyn Meisinger, de la Anonymus Content. Președintele Paramount Television, Nicole Clemens, a descris serialul "Sex and the City/ Totul despre sex" drept un standard de inovație pentru o întreagă generație de femei și a declarat că rețeaua TV este onorată să continue povestea deschisă de producția originală, "din punctul de vedere slab reprezentat al femeilor trecute de 50 de ani". Serialul "Totul despre sex" a devenit un fenomen. Seria prezintă viaţa a patru prietene, care îşi construiesc o carieră, dar sunt şi în căutarea unei vieţi sentimentale, în Manhattan. Serialul are la bază cartea cu acelaşi nume de Candace Bushnell, alcătuită din editorialele sale publicate în ziarul New York Observer. Creatorul serialului este Darren Star, în timp ce producători sunt Michael Patrick King, Darren Star şi Sarah Jessica Parker. După succesul înregistrat de serial, producătorii au lansat două filme de lungmetraj care continuă poveştile celor patru protagoniste. Primul lungmetraj "Totul despre sex" (2008) a avut un succes enorm, cu cele mai bune încasări obţinute vreodată în box office-ul nord-american de o comedie romantică sau de un film destinat în special publicului feminin, surclasând producţia "Diavolul se îmbracă de la Prada" (2006). "Totul despre sex" a avut încasări de 415,25 milioane de dolari la nivel mondial. Al doilea lungmetraj inspirat din acest serial, realizat în 2010, a fost criticat de fani şi de presa de specialitate şi a avut încasări de 288,34 de milioane la nivel mondial.