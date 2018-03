Parcarea pe care Seaside Estate Company SRL vrea sa o amenajeze in zona hotelului Dorna din Mamaia, la mana constantenilor. Unde puteti depune sugestii

Seaside Estate Company SRL, în datele Registrului Comerţului

Nitalexil SRL, în datele Registrului Comerţului

Controlată de GKL Engineering Ltd şi SC Nitalexil SRL, societatea Seaside Estate Company SRL continuă demersurile pentru amenajarea unei parcări în staţiunea Mamaia.Seaside Estate Company SRL a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Amenajare parcare cu acces din lotul cu număr cadastral 205835, pe proprietatea Seaside Estate Company“. Locul propus pentru amenajarea parcării este staţiunea Mamaia, zona hotel Dorna. Informaţiile privind acest proiect pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, strada Unirii nr. 23, între orele 9.00 şi 13.00. Tot aici pot fi depuse şi eventualele observaţii şi sugestii.Reamintim că societatea Seaside Estate Company SRL, prin, a obţinut, pe data de 8 februarie 2018, de la Primăria Constanţa, Certificatul de urbanism nr. 395. Actul constă în „Construire imobil P+8e-9e parţial cu parcare la parter şi apartamente de locuit la etaje“, propus a fi amenajat zona hotelului-restaurant Dorna din staţiunea Mamaia. De asemenea, Seaside Estate Company SRL a primit de la Primăria Constanţa, în luna ianuarie 2018, şi Certificatul de urbanism nr. 16. Potrivit documentului, în zona restaurantului Dorna din Mamaia va fi amenajată o parcare cu acces din lotul cu număr cadastral nr. 205835. Certificatul de urbanism este valabil 24 de luni.Înfiinţată anul 2006, firma are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 35.200 de lei, integral vărsat, este compus din 100 de părţi sociale, valoarea unei părţi sociale fiind de 352 de lei. Seaside Estate Company SRL este controlată de GKL Engineering Ltd, cu sediul în Seychelles, cu 66% din capitalul social, şi SC Nitalexil SRL, cu 34% din capitalul social.este administratorul firmei, care execută lucrări speciale de construcţii.Printre activităţile secundare se numără: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; cultivarea orezului; cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi a tuberculilor; cultivarea trestiei de zahăr; cultivarea tutunului; prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre; fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; prelucrarea şi conservarea cartofilor; producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; fabricarea produselor din tutun; pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile; fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte; tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; fabricarea încălţămintei; de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel; fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii; fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei; fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului; repararea maşinilor; repararea echipamentelor electronice şi optice;dezvoltare (promovare) imobiliară; lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor; lucrări de construcţie a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; alte lucrări de finisare; lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone); intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane; comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate; comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate; servicii de mutare; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; restaurante; activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; activităţi de testări şi analize tehnice; activităţi ale agenţiilor de publicitate; servicii de reprezentare media şi altele.În anul fiscal 2014, firma cu zero salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 10.516 lei şi un profit de zero lei. De asemenea, în anul fiscal 2015, firma cu zero salariaţi a avut o cifră de afaceri şi un profit de zero lei. Şi în anul fiscal 2016, Seaside Estate Company SRL, cu zero salariaţi, a declarat o cifră de afaceri şi un profit de zero lei.Înmatriculată în anul 2001, Nitalexil SRL are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris este de 200 de lei, integral vărsat, compus din 20 de părţi sociale. Firma este deţinută de Seaside Estate Company SRL, cu 70% din capitalul social, şi, născut pe 5.05.1947, în Patru Fraţi, Ialomiţa, cu 30% din capitalul social. Radu Marin este administratorul firmei, care desfăşoară activităţi ale agenţiilor turistice.