Parchetul General anunta acuzatiile oficiale in dosarul 10 august: Presiuni din MAI asupra prefectului si fals in acte la Jandarmerie

Comisarul-sef Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din Ministerul Afacerilor Interne, a exercitat presiuni asupra prefectului de Bucuresti, Speranta Cliseru, pentru a aproba formal ordinul de interventie in forta in timpul protestului din 10 august, acuza procurorii militari.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General, trei sefi din Jandarmerie si un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne au fost pusi vineri sub acuzare in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august.



Este vorba despre:

Mihai Dan Chirica - secretar de stat in Ministerul de Interne

Laurentiu Cazan - maior de jandarmi, comandantul dispozitivului de interventie din 10 august

Sebastian Cucos - seful Jandarmeriei Romane (la data faptelor)

Ionut-Catalin Sindile - adjunctul sefului Jandarmeriei (la data faptelor)



Ancheta a fost deschisa pentru acuzatiile de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals.



Informatiile esentiale



Iata cele mai importante informatii din comunicatul remis azi de procurorii de la Parchetul General:



- Secretarul de stat Mihai Dan Chirica a facut presiuni la prefectul Capitalei sa semneze ordinul de interventie.



- Ordinul de interventie pentru evacuarea Piatei Victoriei a fost emis cu incalcarea legilor in vigoare.



- Jandarmii au intervenit chiar si impotriva copiilor din Piata Victoriei.



- Ora la care prefectul Capitalei a fost falsificata interventia a fost schimbata in Jurnalul Actiunilor Operative.



- Sefii Jandarmeriei, coloneii Cucos si Sindile, au condus de facto operatiunile, desi nu exista un ordin de preluare a comenzii de la maiorul Cazan.



Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca potrivit legii sefii jandarmilor pot ramane in functiile pe care le detin, chiar daca s-a inceput o ancheta impotriva lor. "Ei sunt suspendati din functii atunci cand este pusa in miscare actiunea penala sau daca sunt trimisi in judecata", au explicat sursele citate.



Ordinul nelegal al maiorului Cazan



Maiorul Laurentiu Cazan, in calitate de comandant al actiunii de mentinere a ordinii publice in cadrul manifestatiei desfasurate in Piata Victoriei, ar fi creat aparenta unei actiuni legale de restabilire a ordinii publice si a ordonat interventia in forta pentru evacuarea participantilor la protest.



Astfel, s-ar fi cauzat "o vatamare a drepturilor legitime ale protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire prevazute de Constitutia Romaniei, Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale."



"Ordinul de interventie pentru evacurea pietei a fost emis cu incalcarea dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si a art. 33, 34, 36 si 37 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane", explica procurorii militari.



Au falsificat ora din ordin



De asemenea, Cazan ar fi ordonat folosirea mijloacelor din dotare pentru evacuarea protestatarilor, cu consecinta exercitarii de catre militarii din subordine a unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente, acte indreptate inclusiv impotriva copiilor, altfel decat in mod gradual si fara a inceta dupa realizarea scopului misiunii, producandu-se vatamarea unui numar mare de participanti la protest.



Procurorii militari arata ca, in noaptea de 10/11 august 2018, Laurentiu Cazan ar fi determinat autorul scriptural al Jurnalului Actiunilor Operative, intocmit la nivelul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, sa consemneze in mod nereal ora 23:11 ca fiind cea la care prefectul municipiului Bucuresti a aprobat interventia in forta pentru restabilirea ordinii publice in Piata Victoriei si, ulterior, a determinat folosirea Jurnalului Actiunilor Operative ca dovada a modului legal in care s-ar fi desfasurat interventia in forta.



Presiunile lui Chirica



Procurorii militari acuza, in cazul comisarului sef de politie Chirica Mihai Dan, ca oficialul ar fi uzat de autoritatea conferita de functia detinuta (secretar de stat in MAI) pentru a-l ajuta pe maiorul Cazan sa creeze aparenta de legalitate a actiunii de evacuare a protestatarilor aflati in Piata Victoriei.



"A exercitat presiuni asupra prefectului municipiului Bucuresti pentru a aproba formal ordinul de interventie in forta, atat anterior, cat si ulterior orei la care acesta a fost emis de conducatorul fortelor de ordine, cauzandu-se astfel o vatamare a drepturilor legitime ale majoritatii protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire", arata procurorii.



Aparenta de legalitate creata ar fi permis fortelor de ordine din cadrul Jandarmeriei Romane sa foloseasca mijloacele din dotare pentru evacuarea protestatarilor aflati in Piata Victoriei, cu consecinta exercitarii unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente, "folosirea fortei nefiind una graduala, uzand de mijloacele din dotare inclusiv impotriva copiilor, producandu-se vatamarea unui numar mare de participanti la protest".



Cucos si Sindile au coordonat operatiunile



In cazul coloneilor Cucos si Sindile, procurorii arata ca acestia, in lipsa unui ordin sau dispozitii fragmentare care sa consemneze preluarea comenzii de la maior Cazan Laurentiu, prin ordinele date direct fortelor de ordine, "au participat nelegal la conducerea operatiunilor si l-au ajutat pe acesta din urma sa puna in aplicare ordinul nelegal de interventie in forta pentru evacuarea protestatarilor aflati in Piata Victoriei".



Astfel, s-ar fi cauzat o vatamare a drepturilor legitime ale majoritatii protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire, cu consecinta exercitarii de catre fortele de ordine din cadrul Jandarmeriei Romane a unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente, folosirea fortei nefiind facuta in mod gradual si avand loc inclusiv impotriva copiilor, producandu-se astfel vatamarea unui numar mare de participanti la protest.



Suspectii si acuzatiile



Maior Cazan Laurentiu Valentin: abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals.



Comisar sef de politie Chirica Mihai Dan, secretar de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.



Colonel Sebastian Cucos, prim adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Romane: complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.



Colonel Ionut-Catalin Sindile, inspector general al Jandarmeriei Romane: complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.

