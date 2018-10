Parchetul General claseaza dosarul deschis pe numele ministrului justiției, Tudorel Toader

Parchetul General a decis clasarea dosarului penal deschis după ce un protestatar #rezist a depus o sesizare pe tema intrării lui Tudorel Toader în rândul notarilor publici. Surse judiciare au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, că dosarul a fost închis după doar trei săptămâni, pe motiv că fapta nu există. Parchetul General a precizat, pe 11 septembrie, The post Parchetul General clasează dosarul deschis pe numele ministrului justiției, Tudorel Toader appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.