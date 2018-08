Parchetul General, detalii de ultima ora din dosarul violentelor din Piata Victoriei

Protest Piata Victoriei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul plangerilor depuse in dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 705, a anuntat vineri Parchetul General. De asemenea, institutia precizeaza ca a fost dispusa realizarea unei expertize fizico-chimice asupra substantelor cu efect iritant-lacrimogen existente in munitia si in recipientele ridicate de la sediul Jandarmeriei. "In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 24 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 705. Totodata, in cauza a fost dispusa efectuarea unei e ...