Parchetul General - STUDIU. Topul pe zodii al victimelor criminalilor din Romania

Cel mai recent studiu facut de expertii din Parchetul General care subliniaza ca fenomenul criminal nu este specific unei anumite regiuni, regasindu-se cu aceeasi intensitate atat in Moldova, Studiul este facut pe o perioada de cinci ani, fiind analizate crimele comise la nivelul Romaniei in perioada 2011-2015. Desi statisticile arata ca fenomenul criminal nu este specific unei anumite regiuni, regasindu-se cu aceeasi intensitate atat in Moldova, cat si in Dobrogea sau Maramures, 3-4 judete au in perioada analizata de experti cele mai multe rechizitorii inregistrate de procurori. In total in 2011 au fost inregistrate 475 de crime cu 486 de victime, in 2012 au fost inregistrate 594 de fapte cu 630 de victime, in 2013 - 541 fapte ...