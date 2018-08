Parchetul General sustine ca nu exista un dosar sau o sesizare in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat a lui Dragnea

Pe rolul Pachetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a existat şi nu există un dosar de urmărire penală în legătură cu o presupusă tentativă de asasinat la adresa preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţi ai Parchetului General. De asemenea, la Parchetul General nu există nicio sesizare în legătură cu acest caz, afirmă sursa citată. Liviu Dragnea, a declarat marţi că, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare. Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază". Dragnea a precizat că s-au făcut cercetări cu privire la această tentativă. "Ştiu că s-a cercetat, mai departe nu ştiu", a mai spus Dragnea, fiind întrebat dacă există un dosar în legătură cu acest caz. El a mai susţinut că cei patru străini au fost plătiţi de "un om foarte celebru în lume". Chestionat dacă se gândeşte la omul de afaceri George Soros, Dragnea a răspuns: "Nu, nu mă gândesc la el, el se gândeşte la mine. Nu mă gândesc eu la el. (...) Dar nu ştiu dacă aici era asta". AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)