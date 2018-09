Parchetul General, un nou APEL pentru declasificarea unor documente privind protestul din 10 august: Parțile trebuie sa aiba acces

Preşedintele Klaus Iohannis participă, de luni până vineri, la New York, la cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a ...

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 30.388 locuri de muncă, în data de 25 septembrie 2018. Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: Bucureşti – 4.627, Prahova – 2.818, Arad – 2.186, Cluj – 1.865, Timiş – […] The post Peste 30.000 de locuri de muncă vacante în România, în 25 septembrie 2018 appeared first on Cancan.ro.