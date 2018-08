Parchetul Militar face marele anunț: inclusiv jandarmii vor fi chemați la audieri

Parchetul Militar a extins ancheta în cazul violențelor de, vineri, din Piața Victoriei. Până la această oră, protestatarii au depus peste 30 de plângeri penale la Parchet, iar procurorii îi vor chema inclusiv pe jandarmi pentru a vedea dacă și-au respectat obligațiile de serviciu.

”Sunt in jur de aproximativ 30 de plangeri, colegii mei procedeaza la audierea persoanelor vatamate si o sa solicite incrisurile necesare si de la institutiile de resort. S a inceput initial urmarirea penala.in rem pentru purtare abuziva, abuz in serviciu si urmaza sa ie extinsa pt neglijenta , in contextul in care cei doi au fost izolati de colegii lor”, a declarat Ionel Corbu, prim-procuror militar.