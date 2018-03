Parcul auto de la MAI va primi autospeciale noi. Anuntul facut de ministrul Carmen Dan

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achizitia de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie, fiind publicat in SEAP anuntul cu privire la organizarea unei licitatii publice pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare de autovehicule cu dotari specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze si motociclete necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor operative. Pentru fiecare dintre cele 20 de loturi de vehicule mentionate in anuntul de organizare a licitatiei publice se vor incheia contracte subsecvente trimestriale, cu termen maxim de livrare 30.11.2018. Avand in vedere suma de bani disponibila, urmeaza sa fie achizitionate cel putin 700 de masini de politie, 140 de auto ...