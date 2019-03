Parerea judecatorilor: Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de oameni

Hexi Pharma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Societatea Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusese livrate biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale. Aceasta este o parte din motivarea judecatorului Mitu Stegaru de la Tribunalul Bucuresti, cel care a solutionat dosarul Hexi Pharma. Compania a fost condamnata la plata unei amenzi penale in valoare de 2,6 milioane de lei, pentru ca a vandut dezinfectanti diluati spitalelor din Romania. Hexi Pharma a fost gasita vinovata de inselaciune, uz de fals si participatie improprie la infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. Instanta a decis dizolvarea companiei si a mentinut mai m ...