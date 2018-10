Parintele Calistrat: Am invațat sa votam toți șarlatanii, și am invațat sa mergem inainte ca boul la jug.. fara sa comentam

Avem o singură greșeală, că suntem răbdători, că suntem ortodocși și că ne temem de Dumnezeu, că suntem îmbrăcați în “bună-cuviinţă”, că avem maniere şi bunul simţ, că am învățat să dăm „Bună ziua!”, că am învățat să muncim mult și pe degeaba, că am învățat să trăim din salarii mici și să plătim […] Articolul Părintele Calistrat: Am învățat să votăm toți șarlatanii, și am învățat să mergem înainte ca boul la jug.. fără să comentăm apare prima dată în AM Press.