Parintele Calistrat, despre cauza bolilor: ”Daca porți in tine ura, rautate, dușmanie, iți imbolnavești toate organele interne”

"Micuțul Hercule" a crescut! Cum arata Giuliano Stroe la 14 ani și ce dieta ține Micul Hercule (14 ani) nu mai este deloc mic! Giuliano Stroe a crescut atât de mult, încât a ajuns de nerecunoscut! Mușhii i-au dispărut aproape de tot, iar acum practică box împreună cu fratele lui mai mic. Considerat cel mai puternic copil din lume, în 2009, atunci când a și intrat în […]

Mama Ioanei Condea, mesaj tulburator pentru fiica aflata de 4 ani in coma: „Iubirea noastra, sa te faci bine și…" Au trecut trei ani de când Ioana Condea (25 de ani) a fost mutilată de un proxenet care i-a promis o viață fără lipsuri în Germania. Mama fetei nu se poate împăca cu ideea că nu-și mai revine și îi deplânge soarta, zilnic, prin mesaje sfâșietoare. Cazul Ioanei Condea a șocat o […]

Documente in premiera din dosarul celebrului interlop care e tovaraș cu Banica Jr.: "E un deținut model! A participat la programe și…" Ion Migdal, cunoscut drept "Migdale", fratele lui Fane Spoitoru, a primit o lovitură cruntă, la care nu se aștepta. Tovarășul lui Bănică Jr. a solicitat eliberarea condiționată, însă magistrații nu au fost de acord cu cererea, deși, conform înscrisurilor este un deținut model și a participat la diverse programe în penitenciar. […]

I-a telefonat așa-zisului amant dupa ce și-a hacuit iubita: "Ți-am omorat-o! Am dat 40 de cuțite" În 2016, Loredana Ivan, o femeie în vârstă de 38 de ani care lucra la un magazine de lux de pe Calea Victoriei, a fost omorâtă cu sânge rece de fostul iubit chiar la locul de muncă. La doi ani de la odioasa crimă ce a înspăimântat o țară întreagă noi amânunte […]

Bacalaureat sesiunea de toamna: Notele au fost afisate pe site Rezultatele sesiunii de toamnă ale examenului de Bacalaureat au fost publicate, vineri seară, pe site-ul www.bacalaureat.edu.ro, deşi afişarea era programată pentru ziua de sâmbătă. Elevii urmează să depună, sâmbătă, contestaţiile, dacă vor considera că este cazul.

Milionarul platea 1000 € pentru fiecare partida de sex + "Premiantele" aveau bonus o vacanța pe iaht in Grecia CANCAN.RO, site-ul nr. 1, a intrat în posesia unor dovezi-bombă din cel mai voluminos dosar de prostituție care a existat vreodată în lumea bună din România. Un milionar super-cunoscut, cu legături și relații în fotbal, plătea nu mai puțin de 1000 € pentru fiecare partidă de sex cu tinere cunoscute în […]

O cunoscuta judecatoare lanseaza un apel important: Aș vrea sa aud omul politic ce iși asuma public indemnul 'Jos mainile de pe Inspecția judiciara' Într-o perioadă agitată în justiţie, o cunoscută judecătoare lansează un apel public. Judecătoarea Adriana Stoicescu, preşedintele Tribunalului Timiş, indică o serie de probleme ale sistemului judiciar, cum ar fi selectarea candidaţilor la INM, transformarea anticorupţiei în panaceu universal şi ata ...

Prima REACȚIE OFICIALA din PSD - Ce s-a discutat la Mamaia privind OUG pe grațiere Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri seară, pentru MEDIAFAX, după ședința informală ținută de liderii social-democrați la mare, că amnistia și revizuirea unor sentințe „sunt pe agenda noastră, toți sunt preocupați de lucrurile astea", dar subiectul nu a fost dezbătut.„Ideea es ...

S-au afisat rezultatele de toamna ale examenului de Bacalaureat. Vezi aici notele pe care le-au obtinut candidatii ieseni In aceasta seara Ministerul Educatiei Nationale a publicat rezultatele preliminare la sesiunea de toamna a examenului de...