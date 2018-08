Parintele Calistrat: In clipa in care am blestemat, blestemul se intoarce peste noi! Ce inseamna sa blestemi in casa

Parintele Calistrat Chifan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sa nu blestemam ac, ata, fir de praf, animal, om, lucru, pom, stea, soare, picatura de apa, pentru ca in clipa in care am bestemat, blestemul se intoarce peste noi. Cand blestemi, Il obligi pe Dumnezeu sa opreasca anumite sentinte, si le dai tu! Si in momentul cand ai blestemat tu si nu mai da El sentinta, raspunzi tu de urmarile sentintei pe care trebuia sa le dea Dumnezeu. Asa ca, mai usor cu aruncatul vorbelor de claca din gura noastra! Despre pacatul blestemului in casa Blestemele sunt foarte rele in casa, atat cand sunt rostite asupra copiilor, cat si invers, de copii asupra parintilor. Multi copii nu se casatoresc sau celor care se casatoresc nu le merge bine in casnicie din cauza b ...