Parintele Calistrat: „In clipa in care copilul nu este politicos, este Oglinda Parintilor!” Ce trebuie sa ofere parintii copiilor sai

Noi folosim des expresia: „Cred ca avem blesteme din neam, blesteme pe generatie, de la bunici, strabunici.." Or fi si alea in unele cazuri, dar de cele mai multe ori nu avem nimic! Avem carente in educatie! Daca tata a fumat si baut si a batut-o pe mama, copiii au invatat la fel! Asa au crezut ca e normal. Dar daca l-ai invatat pe copil sa vorbeasca frumos, sa stearga cu servetelul, sa manance cu furculita, sa multumeasca, sa se inchine la masa, atunci tu ca parinte, esti un sculptor bun, in „crucea" pe care o duce copilul tau. Am auzit odata o discutie intre copii. Un copil avea o jucarie, iar eu spovedeam prin ograda manastirii, afara la banca. Si un copil mai necajit, mai amarat, s-a dus sa se ...