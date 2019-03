Parintele Calistrat ne spune cum iti dai seama ca ai intalnit sufletul pereche: ‹‹Asa iti apare jumatatea cand trebuie sa te casatoresti››

parintele

Parintele Calistrat le explica tuturor persoanelor care isi cauta sufletul pereche si ce trebuie sa facem pentru a intalni persoana potrivita.

"Smerenia nu este o definitie. Smerenia este ceea ce-l invata pe om sa stea in banca lui si sa primeasca ceea ce i se cuvine.

Adica, cand Dumnezeu trebuie sa-ti dea, te cauta El, si-ti da! Nu trebuie sa-l cauti, nu trebuie sa-i ceri, trebuie sa astepti... Numai tu sa meriti…

Ca asa se intampla, noi alergam la biserica si vrem de toate, daca nu-L cautam pe Dumnezeu, noi alergam la El pentru ca sigur trebuie sa ne dea ce vrem noi…

‹‹Cum adica? Da am facut pomelnic, am dat bani, da' am facut acatiste, am citit psaltirea…›› Stai oleaca... Le-ai facut pe toate dar te-ai intrebat daca meriti ce ceri?

Trebuie sa ai puterea sa nu ceri nimic lui Dumnezeu, nici macar mila, sa ai bun simt, sa ai nadejde, si sa astepti sa apara omul de care ai nevoie in viata...

Asa iti apare duhovnicul, asa iti apare jumatatea cand trebuie sa te casatoresti, un doctor bun la o boala grava, un profesor bun, un specialist bun intr-o problema pe care o ai, un sfatuitor bun care te ajuta sa rezolvi o problema pe care nu poti sa o descalcesti tu cu mintea ta. Dar cum?

Nadejdea in Dumnezeu! Dar nu cum facem noi oamenii, cand avem o problema, nu asteptam sa-i dea Dumnezeu o solutie... Toate solutiile le cautam noi si ii aratam lui Dumnezeu, si incepem ca la oferta... asta nu e buna, asta nu tine... etc."

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.