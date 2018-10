Parintele Cleopa: 4 sunt gradele de rudenie care interzic total casatoria! Dumnezeu isi ia mana de pe cel care face asemenea nelegiuiri!

casatorie interzisa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gradele de rudenie care opresc de la casatorie Gradele de rudenie sau rudeniile sunt de patru feluri: A.1. Rudeniile de sange ( consangenitate ) in linie dreapta, care se opresc de la casatorie la infinit. Consangenitatea in linie dreapta se imparte in doua : a. In linie dreapta suitoare, adica, tata- bunic – strabunic etc. b. In linie dreapta coboratoare, adica tata -fecior – nepot -stranepot etc. 2. Rudenii de sange in linie colaterala, care se opresc de la casatorie pane la al saptelea grad inclusiv. Fratii de o mama sunt de gradul II de rudenie; verii primari sunt de gradul IV de rudenie; verii al doilea sunt in gradul VI de rudenie si nu se pot casatori unii cu altii; verii al tr ...